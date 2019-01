OVERKILL: 'Head Of A Pin' Lyrik-Video online

Die New-Jersey-Thrasher OVERKILL veröffentlichen via Nuclear Blast am 22. Februar mit "The Wings Of War" eines ihrer stärksten Alben überhaupt und präsentieren euch mit 'Head Of A Pin' ein brandneues Lyrik-Video daraus.Youtube.



Frontmann Bobby "Blitz" Ellsworth über die Entstehung des Songs:

"Wir brauchten sehr lange, bis wir 'Head Of A Pin' fertig hatten. Es war der Song mit den meisten Änderungen und der letzte Song, der fertig wurde. Wenn man sich aber das Ergebnis anhört, hat sich die lange Entstehungszeit gelohnt. Die Gitarrenarbeit strahlt hier geradezu und dennoch erreicht der Song unbekannte Gefilde. Er ist traditionell, aber mit dreckigen Riffs und einem Mitsing-Refrain. Für mich persönlich, einer der besten Songs der Platte!"