LIEDER AM SEE: Neuer Termin, Crowdfunding

Das Traditionsfestival am Brombachsee in Franken musste ja leider den 2020er Termin ausfallen lassen, aber für das kommende Jahr sind bereits die gleichen Hochkaräter wieder bestätigt worden. So werden am 17. Juli 2021 diese Bands aufspielen:

DEEP PURPLE

SAGA

THE HOOTERS

UFO

THE SWEET

Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit auch für das kommende Jahr, können allerdings auch zurückgegeben werden. In diesem Jahr sind alle Veranstalter natürlich stark in Mitleidenschaft gezogen worden, wer also darauf verzichten kann und die Karte für nächstes Jahr nutzen kann, würde dem Concertbüro Franken helfen.

Zusätzlich gibt es eine Kampagne bei startnext.de zur Unterstützung dieses Festivals. Dabei kann man eine besondere Festival-Bier-Edition und tolles Merchandise erhalten, darunter überlebenswichtige Utensilien wie Picknickdecken oder Campingstühle. Schaut doch mal rüber und unterstützt dieses entspannt rockende Festival, das dann endlich 2021 zum zehnten Mal wird stattfinden können.