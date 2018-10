LIFE OF AGONY auf Tour

Die US Amerikaner beehren uns für vier Konzerte, wobei eines bereits ausverkauft ist. Mit dabei sind BILLYBIO und ALL HAIL THE YETI:

12.10. Papenburg Alte Kesselschmiede

13.10. Düsseldorf Zakk (ausverkauft!)

16.10. Aschaffenburg Colos-Saal

28.10. München Technikum

Hier ist auch ein Tourteaser: Youtube.