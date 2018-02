LIGHT THE TORCH: Video zu 'Die Alone', Video Trailer

Die ehemaligen DEVIL YOU KNOW, die nun als LIGHT THE TORCH agieren, werden am 30, März via Nuclear Blast ihr Album "Revival" veröffentlichen. Hier ist das erste Video daraus, der Song 'Die Alone': Youtube.

Außerdem haben die Mannen einen neuen Schlagzeuger mit dem Namen Mike "Scuzz" Sciulara, den sie in einem Trailer vorstellen: Youtube.

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

Die Alone

The God I Deserve

Calm Before the Storm

Raise the Dead

The Safety of Disbelief

Virus

The Great Divide

The Bitter End

Lost in the Fire

The Sound of Violence

Pull My Heart Out

Judas Convention