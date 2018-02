SUBWAY TO SALLY: EISHEILIGE NACHT 2018

Auch dieses Jahr lädt uns SUBWAY TO SALLY wieder zur EISHEILIGEN NACHT ein. Dies markiert gleichzeitig das 10jährige Jubiläum der traditonellen Jahresabschlussfeierlichkeiten der Potsdamer.



Mit dabei sind diesmal die Bremer von VERSENGOLD, die Wiener RUSSKAJA und die Ungarn PADDY AND THE RATS.



Folgende Termine sind bestätigt:

20.12. Stuttgart – Im Wizemann

21.12. CH-Pratteln – Z7

22.12. Gießen - Hessenhallen

23.12. Dresden – alter Schlachthof

26.12. Bochum – Ruhrcongress

27.12. Würzburg - Posthalle

28.12. Bielefeld - Ringlokschuppen

29.12. Bremen – Pier 2

30.12. Potsdam – Metropolishalle



Der Vorverkauf startet demnächst über Extratix.

