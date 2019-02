LILIAC: Video-Clip zu DIOs 'Rainbow In The Dark' online

Die Geschwisterband LILIAC besteht aus dem neunzehnjährigen Leadgitarristen Samuel, der achtzehnjährigen Abigail am Schlagzeug, der siebzehnjährigen Melody am Bass und Gesang, dem zwölfjährige Ethan an der Rhythmusgitarre und dem elfjährigen Justin an den Keys. Die umtriebige Bande veröffentlichte nun einen tollen Video-Clip zu DIOs 'Rainbow In The Dark'. Weitere Informationen über LILIAC finden sich unter www.liliacband.com. Youtube.

