L'IRA DEL BACCANO: Live-Album im Stream, Tourdaten

Am Freitag wird das neue Live-Werk der Space-Rocker, die ganz ohne Gesang auskommen, mit dem Titel "Si Non Sedes iS - LIVE MMVII" als CD und Vinyl erscheinen. Wer möchte, kann sich das Album bereits auf der Bandcamp-Seite komplett anhören. Wer jetzt Lust bekommen hat, kann sich das Ganze auch live ansehen:

13.11.2018 (DEU) Weimar, C-Keller

14.11.2018 (DEU) Nürnberg, Z-Bau

16.11.2018 (DEU) Freiburg, White Rabbit

17.11.2018 (AUT) Salzburg, Rockhouse