LISSIE: Neuer Song 'It's Not Me' veröffentlicht

Die amerikanische Musikerin LISSIE hat eine neue Single mit dem Titel 'It's Not Me' veröffentlicht. In diesem Jahr feiert das Debütalbum "Catching A Tiger" sein zehnjähriges Jubiläum. Aus diesem Grund erscheint am 25.06.2021 via The Orchard die Neuauflage "Catching A Tiger (Anniversary Edition)".



Beim Durchwühlen von Festplatten hat die in Illinois geborene und in Iowa lebende Sängerin, Songwriterin und Gitarristin ein weiteres Werk mit dem Namen "Watch Over Me (Early Works 2002-2009)" zusammengestellt. Es ist eine Sammlung von neun unveröffentlichten Songs, die aus der Zeit vor ihrer Unterzeichnung bei einem Major-Label stammen. Das Album wird am 23.07.20221 über Cooking Vinyl veröffentlicht. Beide Werke sind bereits vorbestellbar.



Die Sängerin sagt dazu: ""Catching A Tiger" war das Album, das mir eine tolle Karriere bescherte. In der High School träumte ich davon, eine professionelle Musikerin zu werden, und ich traf definitiv auf mehr Zweifler als Unterstützer. In meinen frühen Zwanzigern lebte ich in Hollywood und versuchte herauszufinden, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Ich bewundere wirklich die jüngere Version von mir, die mit vielen Rückschlägen und persönlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, aber nie auch nur eine Sekunde daran gezweifelt hat, dass ich es auf irgendeine Art und Weise schaffen würde. Ich denke an die Widerstandsfähigkeit, die ich hatte, um dieses erste Album überhaupt zu machen. Das bedeutet mir sehr viel."



"Catching A Tiger (Anniversary Edition)"-Tracklist:

Originales Album

Record Collector

When I’m Alone

In Sleep

Bully

Little Lovin’

Stranger

Loosen The Knot

Cuckoo

Everywhere I Go

Worried About

Look Away

Oh Mississippi

Bonustracks

Just Because I Can

I Don’t Know What I’m Doing Anymore

A Bird Could Love A Fish

It’s Not Me

This Much I Know



"Watch Over Me (Early Works 2002-2009)"-Tracklist:

Watch Over Me

Hey Boy

On My Chest

No Sense At All

All Be Okay’

Call Out The Beast

It’s The Alcohol

Wishing On A Star

Simple Woman

