LITTLE STEVEN: Steven Van Zandt wandert auf Solo-Pfaden

Vielen wird der Amerikaner Steven Van Zandt, der gerne auch "Little Steven" genannt wird, wohl als langjähriger Gitarrist und Kumpel des Rock-Titanen BRUCE SPRINGSTEEN bekannt sein. Immerhin ist Van Zandt bereits seit 1975 Mitglied der berüchtigten E STREET BAND, die den Boss auf seinen Tourneen begleitet. Doch auch als Schauspieler ("The Sopranos") und Solo-Künstler ist der Gitarrist in Erscheinung getreten.

Mit "Soulfire" steht ab dem 19. Mai nun sein neuestes Soloalbum in der Regalen, mit dem der Rocker gemeisam mit seiner 15-köpfigen Band auch eine ausgiebige Tour spielen möchte.