MANIC STREET PREACHERS: Ein Tiger-Jubiläum

Eigentlich wäre es längst mal wieder an der Zeit für ein neues Album, schließlich liegt der Release von "Futurology" auch schon wieder drei Jahre zurück.

Um die weitere Wartezeit jedoch zu verkürzen, haben die MANIC STREET PREACHERS ihr Kultwerk "Send Away The Tigers" pünktlich zu dessen zehnjährigem Jubiläum noch einmal überarbeitet und mit reichlich Bonus bestückt. Unter anderem wird ein kompletter Gig vom Glastonbury Festival aus dem Jahr 2007 auf einer zusätzlichen DVD enthalten sein. Aber auch einige Demos und B-Seiten gehören zum dicken Set, das wahlweise aus drei Silberlingen (2-CD & DVD) oder doppeltem Vinyl bestehen wird.



Die Band äußert sich wie folgt zu diesem Vorhaben: "Send Away The Tigers" war ein sehr wichtiges Album für uns. Es gab uns neuen Schwung und wir konnten unsere Liebe zur Band wiederentdecken. Die Jubiläumsfassung erzählt die ganze Album-Geschichte. Dank der Demos und der handgeschriebenen Lyrics, die hier zu hören und zu sehen sind, entdeckt der Hörer intime Details einer Band, die dabei ist, sich neu zu erfinden.“



Spruchreif ist die Neuauflage bereits am 12. Mai 2017.





Quelle: Promoteam Schmitt & Rauch Redakteur: Björn Backes