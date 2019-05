LOITS - zurück mit VED BUENS ENDE-Coverversion

Estlands führende Black-Metal-Band LOITS, ihres Zeichens passioniertes Flak'n'Roller-Geschwader, hat offenbar eine Auszeit vom Karriereende genommen und überrascht uns alle mit einer sehr gelungenen Coverversion des Klassikers 'You, That May Wither', welcher im Original auf dem zu Recht legendären Album "Written In Waters" der norwegischen Avantgarde-Pioniere VED BUENS ENDE zu hören ist.



Die Coverversion wurde im Zorg Studio in zwei Sessions aufgenommen. Gitarre, Bass and Schlagzeug bereits im Frühjahr 2009, die Keyboards und der Gesang, dagegen erst zehn Jahre Später, im Frühjahr 2019, also brandaktuell. Gemischt und gemastert wurde ebenfalls im Zorg Studio und zwar von Toomas Paidra im April 2019.



Line-up:

Lembetu - vocals

Draconic - guitars / keyboard

Karmo - guitars

Henrik - bass

Toomas Paidra - keyboard

Atso - drums

Die Coverversion macht definitiv Lust auf mehr und der Chronist würde sich sehr über ein neues Album von LOITS oder Konzerte in unseren Breiten freuen.