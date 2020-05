LONELY ROBOT: Noch ein Video

ARENA, IT BITES, KINO und FROST, das sind die Stationen des Prog-Barden und -musikers John Mitchell, doch sein aktuelles Projekt heißt LONELY ROBOT. Das vierte Album heißt "Feelings Are Good" und von diesem stammt 'Life Is A Sine Wave':

Im Dezember wird die Band auch zwei Gigs in Deutschland spielen:

Dec 16th Riff, Bochum, GER

Dec 17th Das Rind, Rüsselsheim, GER