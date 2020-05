HAIL SPIRIT NOIR an der Kreuzung

Die Progressive Metaller aus Griechenland mit dem coolen Namen, das muss einfach mal gesagt werden, haben mit 'Crossroads' einen neuen Song visuell umgesetzt:

Interessanter Titel mit seinen seltsamen Keyboards und dem Chorintro, obendrein mit einem Gastauftritt von BORKNAGARs Lars Nedland. Das dazugehörige Album wird "Eden In Reverse" heißen und am 19. Juni erscheinen. Wir haben bereits ein weiteres Video dazu, nämlich zu 'The First Ape On New Earth':