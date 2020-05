LONELY ROBOT fühlt sich gut

John Mitchell, bekannt durch ARENA, IT BITES, KINO und FROST, ist Sänger, Gitarrist und Produzent des Projektes, dessen viertes Album "Feelings Are Good" am 17. Juli als CD im Digipack und Doppel-Vinyl mit CD erscheinen wird. Nachdem er seine "Astronaut Trilogy" abgeschlossen hat, widmet sich der Künstler diesmal seinen eigenen Erfahrungen und Emotionen. Hier ist die Trackliste:

1. Feelings Are Good

2. Into The Lo-Fi

3. Spiders

4. Crystalline

5. Life Is A Sine Wave

6. Armour For My Heart

7. Suburbia

8. The Silent Life

9. Keeping People As Pets

10. Army Of One

11. Grief Is The Price Of Love

12. The Silent Life (Orchestral Version)

13. Crystalline (Orchestral Version)

Im Dezember sind einige Live-Dates geplant:

13.12.2020 – (UK) Islington Assembly Hall, London

16.12.2020 – (DE) Riff, Bochum

17.12.2020 – (DE) Das Rind, Rüsselsheim

18.12.2020 – (NL) Muziekgieterij, Maastricht

20.12.2020 – (NL) De Boerderij, Zoetermeer