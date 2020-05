NINTH CIRCLE:

Das vierte Album der US-Amerikaner wird diese Lieder enthalten:

1. Dance Of Swords

2. The Angel's Share

3. Echo Black

4. Forever More

5. Tokyo Nights

6. Prelude To Glory

7. Shadow Of Giants

8. Return Of The King

9. Riding The Storm

10. Then & There

11. Natural High

12. When The Sun Goes Down (Bonustrack)

13. Warrior

Am 26. Juni soll das Album bei Pure Steel erscheinen und uns eine gehörige Schippe Melodic Metal bringen.