LONG DISTANCE CALLING: Neue Single, Drive-in-Konzert

Am 26. Juni wird das neue Album erscheinen und die Frage "How Do We Want To Live?" aufwerfen.Daraus gibt es jetzt das Stück 'Immunity' als Video:

Die Band sagt: "Bitte nehmt euch die Zeit für die dritte Single unseres kommenden neuen Albums 'How Do We Want To Live?'. Der Song heißt 'Immunity' und wir hoffen, dass Euch der Song genauso viel Freude bereitet wie uns!

Das Video ist für uns etwas ganz Besonderes. Ein Teil des Filmmaterials wurde von unserer Community während der Covid-19-Pandemie aufgenommen.

Vielen Dank an alle talentierten Filmemacher da draußen. Einerseits befasst sich das Video mit der Tatsache, dass die digitale Welt, in der wir leben, so viel zu bieten hat, dass wir mit Menschen aus der ganzen Welt kommunizieren und wichtige Informationen austauschen können.

Andererseits werden alle Technologien und digitalen Plattformen missbraucht, um Lügen, Hass und seltsame Verschwörungstheorien zu verbreiten.

Wir sind zwar eine Instrumentalband, aber das kann uns nicht davon abhalten, unsere Stimme gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie und all den Mist zu erheben, der gerade in diesen seltsamen Zeiten vor sich geht.

Nutzen wir also diesen technischen Fortschritt und diese Krise, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen!

Vielen Dank an den Produzenten David Gregory und an sein Team, die großartige Arbeit geleistet haben, um dieses Video zu ermöglichen!

'Immunity' video credits:

Produziert von Cineoteric Films

Producer: David Gregory

Director: James Morgan

www.cineotericfilms.com

Peace LDC"

Das ist aber noch nicht alles. Zum CD-Release wird es ein besonderes Drive-In-Releasekonzert geben:

"Freunde, ihr habt vielleicht gehört, dass wir am 26. Juni unser neues Album 'HOW DO WE WANT TO LIVE?' veröffentlichen werden und natürlich möchten wir das mit euch feiern! Wir haben eine Einladung von der Autoarena in Oberhausen bekommen und für den 2. Juli zugesagt. Aufgrund der aktuellen Situation sind keine "normalen" Shows möglich, daher ist das eine schöne und interessante Sache zum Ausprobieren und passt sehr gut zu unserem "Seats & Sounds" -Konzept. Setzt euch einfach in euer Auto, holt euch ein paar Snacks und kalte Getränke. Die "Seats & Sounds 2020"-Tour und die Release-Show im Autokino stehen nicht in Zusammenhang, wir hoffen nach wie vor, dass wir diese besonderen Shows auf der Tour mit euch feiern können! Love LDC"

Apropos "Seats & Sounds": Im September werden uns die Jungs dann auf einer regulären Tour beehren:

08.09.20 Hamburg, kleine Elbphilharmonie – SOLD OUT

09.09.20 Hannover, Pavillon

10.09.20 Bochum, Christuskirche

11.09.20 Dresden, Alter Schlachthof

12.09.20 Leipzig, Parkbühne

13.09.20 Berlin, Passionskirche

15.09.20 Köln, E-Werk

16.09.20 Frankfurt, Jahrhunderthalle Club

17.09.20 Mannheim, Capitol

18.09.20 München, St. Matthäus

19.09.20 Stuttgart, Mozartsaal

Bis dahin können wir uns den LDC-Podcast "Lachend In Die Kreissäge" anhören.

Quelle: Head of PR Redakteur: Frank Jaeger Tags: long distance calling tour 2020 immunity how do we want to live