UADA: Details zum neuen Album

Die amerikanische Black-Metal-Band UADA hat zu ihrem neuen Album "Djinn" die Tracklist und das Cover veröffentlicht. Das neue Werk wird bei Eisenwald Records erscheinen. Der gleichnamige Song 'Djinn' ist bereits veröffentlicht worden und ist als Stream und Download verfügbar.



Die Tracklist liest sich so:

1. Djinn (7:50)

2. The Great Mirage (6:50)

3. No Place Here (13:40)

4. In the Absence of Matter (9:49)

5. Forestless (7:55)

6. Between Two Worlds (13:56)

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: uada djinn eisenwald records