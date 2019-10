LORDI: Der Januar wird gruselig!

Es stehen jetzt schon viele tolle Veröffentlichungen im Januar 2020 an.

Eine weitere wird die von LORDI sein, die auf den Titel "Killection" hört und via AFM Records am 31. Januar erscheint.

Nachfolgend seht ihr das Artwork sowie die Trackliste für die baldige Horrorshow.

Trackliste:

01. Radio SCG 10

02.Horror For Hire

03. Shake The Baby Silent

04. Like A Bee To The Honey

05. Apollyon

06. SCG10 The Last Hour

07. Blow My Fuse

08. I Dug A Hole In The Yard For You

09. Zombimbo

10. Up To No Good

11. SCG10 Demonic Semitones

12. Cutterfly

13. Evil

14. Scream Demon

15. SCG10 I Am Here