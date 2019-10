RAGE: Neues Album im Januar!

Über SPV/Steamhammer erscheint am 10. Januar das neue RAGE-Album "Wings Of Rage".

Das superbe Artwork gibts genauso wie die Trackliste schon vorab:

1. True 5:01

2. Let Them Rest in Peace 4:30

3. Chasing The Twilight Zone 4:30

4. Tomorrow 5:02

5. Wings Of Rage 4:30

6. Shadow Over Deadland (The Twilight Transition) 0:35

7. A Nameless Grave 5:59

8. Don't Let Me Down 4:56

9. Shine A Light 6:43

10. HTTS 2.0 3:28

11. Blame It on The Truth 3:54

12. For Those Who Wish To Die 5:28