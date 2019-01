LORDS OF BLACK: Ronnie Romero hat die Band verlassen

Gerade erst schrieb unser umtriebiger Kollege Björn Backes noch in seinem 9,5 Punkte Review, dass er das aktuelle LORDS OF BLACK Album "Icons Of The New Day", zweifelsohne für das beste Hardrock-Album des Jahres 2018 hält und nun müssen sich die Spanier leider nach einem neuen Sänger umsehen. Frontmann Ronnie Romero (RITCHIE BLACKMORES RAINBOW, THE FERRYMEN, CORELEONI) lässt über seine Facebook Seite verlauten, dass er bereits schon vor einigen Wochen seinen Job als Leadsänger bei LORDS OF BLACK niedergelegt hat. Einen ebenbürtigen Ersatz für den kleinen Mann mit der großen Stimme zu finden, gleicht einer schier unmöglichen Herkulesaufgabe, der sich die verbliebenen Musiker nun stellen müssen. Wir wünsche ihnen viel Erfolg bei der Suche.

