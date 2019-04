LORDS OF THE TRIDENT unterschreiben bei Rafchild Records, Planen Europatour

LORDS OF THE TRIDENT, die Powermetaller aus Madison, Wisconsin, haben einen Vertrag mit dem aufstrebenden Label Rafchild Records abgeschlossen, um ihr letztes Album "Shadows From The Past" im Sommer in einer exklusiven Europaversion zu veröffentlichen. Das Album erschien letzten August nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne und wird nun mit zwei exklusiven Bonustracks für den europäischen Markt aufgehübscht. Doch das ist noch lange nicht genug, denn die Lords planen im September und Oktober erstmals auf dem alten Kontinent einzufallen, ein Besuch, der schon lange überfällig ist. Weitere Details zu Release und Tour werden in Kürze folgen, wir halten euch auf dem Laufenden. Doch hier zur Erinnerung, welch großartige Band LORDS OF THE TRIDENt ist, noch ein Song von "Shadows From The Past": Viel Spaß mit 'Death Dealer'.

