LOWRIDER: neues Album nach 20 Jahren

Ein Raunen und Rauschen geht durch die wartende Menge der Stonerrocker & Friends. Es handelt sich nämlich um die wiedererstarkten LOWRIDER, eine schwedische Band, die im Jahre 2000 mit "Ode To Io" nicht weniger als einen Meilenstein des Genres erschaffen hatten. 2017 wurde das Album neuveröffentlicht, in einem neuen Mix.

2013 waren die charismatischen und sehr versierten Skandinavier überraschend als Headliner des geschätzten Stoned From The Underground in Wiedererscheinung aufgetreten.

Nun die überraschende Ankündigung, dass über das Label Blues Funeral Recordings am 21.02.2020 das neue Album "Refractions" erscheinen wird. Außer der ersten Single 'Red River' ist noch nichts im Netz zu finden gewesen, aber das Stück hat es ja bereits in sich!

Und so findet zur Vororientierung das Album von 2000 hier seinen Auftritt, das der aufmerksame Stonerrocker bestimmt Ton für Ton mitbrummen kann.