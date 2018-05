LUNATIC SOUL: Neues Album, Video

Das Projekt um RIVERSIDE-Mainman Mariusz Duda LUNATIC SOUL wird am 25. Mai mit "The Fragmented Sky" nachlegen. Hier ist der Videotrailer zu dem Album: Youtube.

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

He av en

Trials

Sorrow

Under The Fragmented Sky

Shadows

Rinsing The Night

The Art Of Repairing

Untamed

Zum zehnjährigen Bestehen wird das Album mit einem 12-Minüter aufwarten, auf den sich Progfans sicher werden freuen dürfen. Aber auch die kürzeren Stücke haben es in sich, hört mal rein in 'Untamed': Youtube.

Das Album kan bereits vorbestellt werden.