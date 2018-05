ORANGE GOBLIN: 2017er Wacken Show Video

Die gesamte Show der Londoner auf dem Wacken Festival 2017 ist jetzt auf Wacken TV als Video anzusehen. Gespielt werden folgende Lieder:

The Filthy And The Few

Turbo Effalunt

Scorpionica

The Devil's Whip

Saruman's Whish

Your World Will Hate This

They Come Back

Blue Snow

Quincy The Pig Boy

Red Tide Rising

Hier kann man zusehen und mitbangen: Youtube.