LUX TERMINUS mit Debütalbum

In den Reihen der Band steht mit Vikram Shankar, dem Keyboarder von REDEMPTION, ein etwas bekannterer Musiker, wenn die Band das Debüt "The Courage To Be" am 24. August veröffentlichen wird. Eine echte Progband mit hörbaren Jazz-Einflüssen erwartet uns, wie das Video zu 'Electrocommunion'beweist: Youtube.

Hier ist die Songliste:

Prologue: The Departure (I)

Electrocommunion

The Journey (II)

Aberration

Miles Away

Spectral Shapes

The Road Home (III)

Effusion

The Courage To Be

Epilogue: Fly (IV)

Bei letzterem Song wird Anneke Van Giersbergen als Gast dabeisein. Wer vorbestellen möchte, kann dies bei der Indiegogo-Kampage der Band tun.