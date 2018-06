THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: Neues Video 'Lovers In The Rain'

Ja, sind wir denn in den Achtzigern? Mit THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA auf jeden Fall, wie das sehr sehenswerte Video zum neuen Track 'Lovers In The Rain' vom Album "Sometimes The World Ain't Enough' (VÖ: 29.06.2018 via Nuclear Blast) beweist:

https://www.youtube.com/watch?v=f7zcmpdg0so