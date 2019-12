LYNYRD SKYNYRD kommt auf Abschiedstour

Nun ja, die allerjüngsten sind sie in der Tat nicht, da kann man schon mal auf Abschiedstour gehen. Titel: "Last Of The Street Survivors Abschiedstour". Es heißt, sie wollen zum letzten Mal nach Deutschland kommen und ihre Hits spielen wie 'Sweet Home Alabama' und 'Free Bird'. Vier Termine sind bekannt gegeben worden:

08.07.20 München, Tollwood-Festival

11.07.20 Halle/Saale, Peißnitzinsel

14.07.20 Chemnitz, Theaterplatz

15.07.20 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

Die bereits vor 55 Jahren (!) gegründete Band, die bekanntermaßen einige Rückschläge hinnehmen musste, wird in dieser Bsetzung auftreten: Gary Rossington (Gitarre, Gesang), Johnny Van Zant (Gesang, Mundharmonika), Rickey Medlocke (Gitarre, Gesang), Mark Sparky Matejka (Gitarre, Gesang), Peter Keys (Keyboards, Piano), Michael Cartellone (Schlagzeug), Keith Christopher (Bass) plus Dale Krantz Rossington und Carol Chase (Background-Vocals). Ähm... könnte nicht Rick Medlocke dann mit BLACKFOOT den Opener machen? Da wäre ich noch begeisterter!

Tickets gibt es bei eventim, reservix und adticket.

(Foto: Doltyn Snedden)