Laura COX: neues Album der

Sie gilt als eines der größten Talente des Bluesrock und konnte bereits mit ihrem Debüt "Hard Blues Shot" für einiges Aufsehen in der Szene sorgen. Zuletzt hat die junge Dame mit französischen und britischen Wurzeln mit ihrer Gitarre bei den Hamburger "Harley Days" das Publikum im Sturm erobert.

Demnächst, genauer gesagt am 8.11. veröffentlicht Laura Cox ihr zweites Album, das den Titel "Burning Bright" tragen und zehn Tracks enthalten wird.

Die Setlist sieht folgendermaßen aus:

1. Fire, Fire

2. Bad Luck Blues

3. Last Breakdown

4. Looking Upside Down

5. Just Another Game

6. Here´s To War

7. Freaking Out Loud

8. As I Am

9. River

10. Letters To The Other Side

Zur Einstimmung gibt es ein Live-Video des Titelsongs des Erstlings:

