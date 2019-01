MADBALL: Europatour bestätigt

Die New Yorker Hardcore-Band MADBALL hat die 8. Auflage ihrer renommierten "Rebellion"-Tour angekündigt. Die Tour wird die Amerikaner durch Deutschland, die Schweiz, die Niederlande und Belgien führen. Als Supoort sind dieses Mal IRON REAGAN (USA), BORN FROM PAIN (Niederlande), DEATH BEFORE DISHONOR (USA), SLOPE (Deutschland), BRICK BY BRICK (USA) und IRONED OUT (England) dabei.



Folgende Termine sind bestätigt:



07.03. D Leipzig - Conne Island

08.03. NL Amsterdam - Melkweg

09.03. B Hasselt - Muziek O Droom

10.03. CH Aarburg - Musigburg

11.03. D München - Backstage

12.03. D Nürnberg - Z-Bau

13.03. D Essen - Turock

14.03. D Berlin - SO36

15.03. D Hamburg - Kronensaal

16.03. D Coesfeld - Fabrik

