Großereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus, so auch im Falle FLOTSAM AND JETSAM. Die Albumveröffentlichung von "The End Of Chaos" steht am 18. Januar an und deshalb dürfen wir uns nun an 'Control', einem neuen Song daraus mitsamt Lyrik-Video erfreuen. Youtube.

Quelle: AFM Records Homepage Redakteur: Mahoni Ledl Tags: flotsam and jetsam control the end of chaos afm records