MAD DOGS: Endlich wieder

Ein Bandname, der fast kultig ist. Diverse DJs, Rapper oder Begleitbands von JOE COCKER trugen und tragen ihn und nun mit dicker Brust auch dieses italienische Rock'n'Roll -Quartett. irgendwie riecht es beim Genuss von 'Hard Fight' nach Lederjacken, Kaltgetränken und Sonnencreme, alles im Staub vor einer flachen Bühne.

Das dritte Album "We Are Ready To Testify" der Römer wird jedoch erst am 18.10.2020 bei Go Down Records erscheinen.

Foto:(c) alle Rechte liegen beim Urheber, mit freundlicher Genehmigung von All Noir