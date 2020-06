SOUND OF ORIGIN: Groove im Boxring

Aus Huddersfield stammt diese Band, die beim Label AFP unter den Fittichen ist. Am 21.08.2020 wird die Band das Album "The All Seeing Eye" veröffentlichen, was gern als Anspielung auf die Praxis der Großflächenüberwachung auf der abtrünnigen Insel gewertet werden kann.

Daher hat sich die Band für ihr erstes Video zum Stück 'Lockjaw' in ein Boxstudio zurückgezogen, um bei ihrem groovigen Stonermetal nicht gestört zu werden.

