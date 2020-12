MAD MAX: Besetzungswechsel

Einen wahren Paukenschlag gab es im Hause MAD MAX kurz vor dem Jahreswechsel. Gleich zwei Musiker haben sich entschieden, die deutschen Hardrocker zu verlassen: Sänger Michael Voss und Bassist Thomas "Hutch" Bauer.

Doch die Münsteraner vermelden direkt Neuverpflichtungen - und zwar gleich drei an der Zahl. Den vakanten und wohl heißesten Posten am Mikrofon übernimmt Emmo Acar, während Ralf Heyne (Gitarre) und Fabian Ranft (Bass) aus dem Quartett in Zukunft ein Quintett machen.

Hier ein offizielles Statement der Band:

"Liebe Freunde! Wir wünschen Euch von Herzen frohe Weihnachten. Alles ist im Wandel. Michael Voss hat sich entschieden, seine musikalische Reise ohne Mad Max fortzusetzen. Unser lieber Freund Hutch verlässt uns aus persönlichen Gründen. 2022 werden wir das 40-jährige Bandjubiläum von Mad Max feiern und schon 2021 möchten wir uns und Euch mit so vielen Shows wie möglich darauf einstimmen. Daher sind wir stolz, Euch direkt das neue "Line-up" präsentieren zu können.

Mit dem 27jährigen Emmo Acar wird ein Vertreter der "New Generation" die Lead Vocals übernehmen. Einer der besten Gitarristen Deutschlands, Ralf "Doc" Heyne, und Fabian "Fabs" Ranft am Bass machen Mad Max komplett. Wir werden Euch Emmo, Ralf und Fabian in Kürze näher vorstellen.

Danke, dass Ihr uns so viele Jahre die Treue gehalten habt."