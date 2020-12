QUEEN - Thank God It's Christmas

Auch wenn das Lied selbst nicht mehr ganz neu ist - die Veröffentlichung stammt immerhin vom 26. November 1984 - so ist der Inhalt doch leider sehr passend für dieses Jahr.

Am 15. Dezember 2019, also 35 Jahre nach Erscheinen, haben Brian May und Roger Taylor ein neu-animiertes Lyrik-Video für die Single herausgebracht.

Zu finden ist der Song auch auf "QUEEN - Greatest Hits III" vom 8.11.1999.





Frohe Weihnachten und ein besseres 2021!

https://www.youtube.com/watch?v=qw2TD91Nytg