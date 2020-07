MAGISTARIUM plant Stream-Konzert!

Die Hannoveraner MAGISTARIUM nutzen die momentane Konzertaussetzung fleißig. So wird gerade fleißig am nächsten Album gewerkelt (hier die Rezension des letztjährigen "War For All And All For Won") und ein passendes Musikvideo gedreht. Doch nicht nur hinter den Kulissen geht es rund. Nach den positiven Erfahrungen eines Autokonzerts in Bremen möchte die Band nun den Schritt ins Netz wagen.

Unter dem Banner "Coroncert" haben sich verschiedene Produktionsfirmen zusammen geschlossen, die ihre Kompetenzen dafür nutzen möchten, hochwertige Liveshows mit viel Atmosphäre in heimische Wohnzimmer zu zaubern. In diesem Rahmen steht am 11.07.2020 um 20 Uhr auch ein Konzert der Gruppe um Gitarrist Mike Pesin (auch THOMSEN, VICTORY) an. Das Konzert gibts unter folgendem Link gratis auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yyBR46IB-zQ

Da das Kulturnetzwerk hier ehrenamtlich tätig ist, wird um Spenden gebeten. Diese können hier getätigt werden: https://www.gofundme.com/f/magistarium-coroncert

