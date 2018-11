MAGNUM: Neue Single und Lyrik-Video vom kommenden neuen Live Album!

Die britische Rockband Magnum veröffentlicht heute die digitale Single und das Lyrik Video zu 'Lost On The Road To Eternity (Iive)'. Der Song stammt vom Doppel Live Album "Live At The Symphony Hall", welches am 18. Januar 2018 via SPV/Steamhammer veröffentlicht wird.



Bei 'Lost On The Road To Eternity (Iive)' erhielt Bob Catley tatkräftige Unterstützung von Tobias Sammet (AVANTASIA / EDGUY), wie auch schon bei der Studioversion des Songs.







"Live At The Symphony Hall" wurde beim Tourfinale am 19. April 2018 in der Birminghamer "Symphony Hall` aufgenommen. MAGNUM beendete dort die 42 Konzerte umfassende Road To Eternity-Tour.



Gitarrist Tony Clarkin über den Tourabschluss in Brimingham: „Ein wirklich magischer Abend, zumal die Show für uns eine Art Heimspiel war, denn wir alle stammen aus der Gegend zwischen Birmingham und Wolverhampton, haben in den zurückliegenden 20 Jahren aber nur einmal in Birmingham gespielt. Insofern war dies in gleich mehrfacher Hinsicht ein ganz besonderer Moment für Magnum.“





Tracklisting:



CD1

1. When We Were Younger 8:00

2. Sacred Blood 'Divine' Lies 6:28

3. Lost on the Road to Eternity 6:11

4. Crazy Old Mothers 5:35

5. Without Love 6:14

6. Your Dreams Won't Die 5:42

7. Peaches and Cream 5:09

8. How Far Jerusalem 10:46



CD2

1. Les Morts Dansant 5:46

2. Show Me Your Hands 5:52

3. All England's Eyes 4:48

4. Vigilante 5:24

5. Don't Wake the Lion (Too Old to Die Young) 11:43

6. The Spirit 4:30

7. When the World Comes Down 6:11



Live At The Symphony Hall" erscheint über SPV/Steamhammer am 18. Januar 2"019 als 2CD DigiPak, 3LP Gatefold, Download und Stream.





Quelle: SPV Redakteur: Tommy Schmelz Tags: magnum lost on the road to eternity live at the symphony hall tobias sammet