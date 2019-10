MAGNUM: Neues Album im Januar!

Gute Neuigkeiten gibt es von MAGNUM. "The Serpent Rings", das neue Album der Briten, erscheint am 17. Januar 2020 über Steamhammer/SPV als CD Digipak, 2LP Gatefold Version, Limitiertes Boxset, Download und Stream:

Einen Teaser zum neuen Album könnt ihr hier sehen:







Tracklisting:



1. Where Are You Eden? 5:37

2. You Can't Run Faster Than Bullets 5:40

3. Madman or Messiah 5:18

4. The Archway of Tears 6:21

5. Not Forgiven 5:48

6. The Serpent Rings 6:47

7. House of Kings 4:47

8. The Great Unknown 5:27

9. Man 5:31

10. The Last One on Earth 3:43

11. Crimson on the White Sand 4:53



Ab April geht es dann neben ein paar auswählter Headliner Shows zusammen mit GOTTHARD auf Tour.



MAGNUM live 2020



Headliner Show



06.04. Kiel - Max Music Hall



auf Tour mit GOTTHARD



16.04. Frankfurt - Batschkapp

17.04. Regensburg - Airport Obertraubling

18.04. Balingen - Volksbank Messe

20.04. München - Tonhalle

21.04. Fürth - Stadthalle

22.04. Hamburg - Grosse Freiheit 36

24.04. Hannover - Capitol

25.04. Bremen - Pier 2

26.04. Berlin - Tempodrom

28.04. Singen - Stadthalle

29.04. Köln - E-Werk

30.04. Saarbrücken - Garage



Headliner Shows



02.05. Schwalmstadt - Kulturhalle

05.05. Stuttgart - Im Wizemann

07.05. CH-Pratteln - Z7