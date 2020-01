Die britische Rockband MAGNUM, welche am 17. Januar ihr kommendes Album "The Serpent Rings" veröffentlicht, serviert euch in Form des Titels 'Where Are You Eden?', nun einen weiteren audiovisuellen Vorgeschmack darauf. YouTube.





