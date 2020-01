DISTURBED: Konzert in Hannover sowie bei Rock Am Ring und Rock Im Park

Auf der "Evolution"-Tour werden die US-Amerikaner nur einmal bei uns Station machen und in Hannover am 17. Juni 2020 in der Swiss Life Hall ihr einziges Konzert der Tournee spielen. Die Tickets dürften stark nachgefragt werden, deshalb sollte man nicht lange warten. Ab 15. Januar gibt es einen Vorverkauf auf Samsung Prio und Magenta Pro, jeweils nur für Mitglieder, ab 16. Januar gibt es den Presale bei Ticketmaster und ab 17.1. gibt es dan auch Karten über Eventim.

Drei verschiedene vorgezogene Verkaufsstellen - das ist jetzt schon ein bisschen albern, oder? Aber dahin geht der Trend... immerhin wird DISTURBED auch auf den beiden Festivals Rock Am Ring und Rock Im Park spielen, man kann also auch in den Genuss kommen, wenn man jetzt kein Kärtchen mehr abbekommt.