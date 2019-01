MAIDEN UNITED mit besonderer Show in Bad Homburg

Im Kurtheater der Stadt Bad Homburg wird das IRON MAIDEN-Cover-Projekt MAIDEN UNITED erneut die Songs der großen Briten in akustischen Versionen darbieten. Mit dabei werden sein Sänger Frank Beck von GAMMA RAY, Elina Siirala von der Band LEAVES' EYES, BONFIREs Alexx Stahl und Chris Bay von FREEDOM CALL. Als Vorband wird der Band MOTÖRHAD in Form von SNAKE BITE LOVES gehuldigt werden. Einlass wird am 30. März ab 19:00 Uhr sein, Beginn 20:00 Uhr und Tickets gbt es im Vorverkauf ab 30 Euro. Zur Einstimmung gibt es hier ein Video von 'Die Wit Yout Boots On' live und akustisch: Youtube.

Na, das klingt mal anders, als man das Stück im Ohr hat, was? Tickets werden sicher knapp werden, daher am besten sofort besorgen. Hier ist das aktuelle Line-Up der Band:

Frank Beck (Gamma Ray) – Vocal

Dirk Bruinenberg (7 Miles to Pittsburgh) – Drums

Joey Bruers (Up The Irons) – Bass

Huub van Loon (The Dirty Daddies) – Piano

Polle van Genechten (The Overslept) – Piano

Daan Janzig (My Favorite Scar) – Gitarre