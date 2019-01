WHEEL mit neuer Single

"Moving Backwards" wird am 22. Februar erscheinen, aber das Video zu dem Song 'Where The Pieces Lie' können wir jetzt bereits genießen: Youtube.

Die Band sagt: "Wir haben das Video mit den legendären Kakkis und Kimbe gedreht, mit denen wir schon einige Male zuvor gearbeitet haben. Wir wollten die Isolation, Frustration, Wut und Verbitterung der Lyrics durch die Story ausdrücken und das hat Lassi Hurskainen, der extrem wütende Protagonist, auf großartige Weise realisiert. Wir wollten Spannung mit dem innerlichen Kampf unseres Hauptcharakters gegenüberstellen, welcher offensichtlich leidet und sich verzweifelt von seiner Last zu lösen versucht. Für viele von uns ist das Leben turbulent, chaotisch und isolierend, da bleibt nichts anderes übrig als vorwärts zu gehen."