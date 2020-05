MAJESTICA - Livestream-Konzert am Samstag, den 16.5.20

Auch die schwedischen Symphonic Power Metaller MAJESTICA, die letztes Jahr ihr Debütalbum "Above The Sky" veröffentlicht haben, mussten ihre in diesem Frühjahr geplante Tour wegen Corona absagen.



Heute kündigen sie einen Live-Stream für Samstag, den 16. Mai 2020 an. Folgender Link bringt euch zur Show:

https://www.facebook.com/Majesticametal/live/



Bassist Chris erklärt dazu: "Der Stream wird auf einer kleinen Kino-/Theater-Bühne in Schweden, in der Nähe meines Zuhauses in Värmland stattfinden. Danach geht es an einem virtuellen Merch Stand weiter, wo wir uns mit euch unterhalten können, einige Fragen beantworten und einen Webshop mit ein bisschen Merch betreiben, wo wir eure Bestellungen direkt im Stream annehmen. Also wie auf einer Club Show, wo die Band nach den Konzert noch an den Merch Stand kommt, um sich ein bisschen mit den Fans zu unterhalten. Also schaut mal bei dem Stream vorbei, wenn ihr eine Powermetal Session direkt in eurem Wohnzimmer erleben wollt und verbringt euren Samstagabend mit MAJESTICA!"