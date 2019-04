MAJESTICA enthüllt Details zum Debüt!

Die schwedische Symphonic Power Metal-Band MAJESTICA hat erst kürzlich einen Vertrag mit Nuclear Blast geschlossen. Heute enthüllt die Band die Tracklist und das Artwork ihres Debütalbums »Above The Sky«, das von SABATON-Gitarrist Chris Rörland (u.a. FOLLOW THE CIPHER) gestaltet wurde. Aufgenommen wurde das Werk über mehrere Jahre hinweg großteils von Ronny Milianowicz (Studio Seven), der sich auch um Mix und gemeinsam mit Bandgründer Tommy Johansson (Gitarre, Gesang) um die Produktion der Scheibe gekümmert hat. Die weiteren Aufnahmen fanden unter der Leitung von Gitarrist Alex Oriz (Soundgarden Studio/Studio Oriz) statt, ehe Tony Lindgren (u.a. KATATONIA, ANGRA, ENSLAVED) den Songs in den Fascination Street Studios den letzten Schliff verpasste.



In Form der Single 'Rising Tide' gibt es einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf das Debütalbums, das am 07. Juni via Nuclear Blast in die Läden kommen wird. Schaut euch das passende Lyricvideo hier auf YouTube an:





Die Band bezieht Stellung: "'Rising Tide' ist nicht nur ein epischer Power Metal-Song à la EDGUY, STRATOVARIUS und RUNNING WILD, er enthält auch viele orchestrale Elemente und reichlich Hans Zimmer-Einflüsse. Inhaltlich beschäftigt er sich mit Menschen, die sich auf der Suche nach der Quelle der ewigen Jugend befinden, da sie älter werden und die guten alten Zeiten wiederaufleben lassen wollen. Des Weiteren spiegelt der Song unsere Band sowie die Richtung und den Sound des kommenden Albums wirklich gut wider. Nicht nur was die Musik anbelangt: Er zeigt vor allem, dass wir lieben, was wir tun, und dass ein bisschen Humor hin und wieder definitiv nicht schadet."



"Above The Sky" - Tracklist:



01. Above The Sky

02. Rising Tide

03. The Rat Pack

04. Mötley True

05. The Way To Redemption

06. Night Call Girl

07. Future Land

08. The Legend

09. Father Time (Where Are You Now)

10. Alliance Forever

Bonustracks (nur DIGI und 2LP!)

11. Future Land (2002)

12. Spaceballs



Das Album kann ab jetzt im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden: