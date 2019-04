POSSESSED mit zweiter Single

Die Mitbegründer des Death Metals, POSSESSED, werden am 10. Mai ihr erstes Album nach über 3 Dekaden Pause veröffentlichen! "Revelations Of Oblivion" erscheint über Nuclear Blast.



Jetzt hat die Band ihre zweite Single 'Shadowcult' veröffentlicht, mit einem Live Clip vom "Bloodstock Open Air 2017". Seht den Live-Clip dazu hier an:

Quelle: Noclear Blast Redakteur: Tommy Schmelz Tags: possessed revelations of oblivion shadowcult