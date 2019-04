MAJESTY mit Details zum kommenden Album

Das kommende Album wird "Legends" heißen. Bevor wir mehr erfahren, können wir ja schon mal den neuen Song 'Burn The Bridges' anstellen: Youtube.

Das neunte Album der deutschen True-Metaller wird erst am 28. Juni zwei Jahre nach "Rebels" erscheinen. Im Napalm Shop gibt es bereits zahlreiche Versionen und Bundles, in Vinyl und als CD, unter anderem mit T-Shirts, vorzubestellen. Hier ist die Trackliste:

1. Path To Freedom

2. Die Like Kings

3. Rebels Of Our Time

4. YOLO HM

5. The Final War

6. Across The Lightning

7. Fireheart

8. Iron Hill

9. Heroes In The Night

10. Running For Salvation

11. Fighting Till The End