MALEVOLENCE: EP und Video

Eine Singleauskopplung aus einer EP mit drei Liedern? Okay, kann man natürlich machen. MALEVOLENCE macht es mit dem Titel 'Remain Unbeaten': Youtube.

Die EP wird am 24. April erscheinen und diese Lieder ernthalten:

1. Remain Unbeaten

2. Keep Your Distance (ft. Bryan, Knocked Loose)

3. The Other Side

Die Band plant folgende Festival-Shows in diesem Jahr, falls die jeweiligen Veranstaltungen stattfinden werden:

26.06.2020 (NED) Ysselsteyn, Jera On Air

27.-31.07.2020 (SLO) Tolmin, Metaldays

30.07.-01.08.2020 (CHE) Gränichen, Open Air Gränichen

15.08.2020 (DEU) Trier, Summer Blast Open Air

16.08.2020 (GBR) Winchester, Boomtown Festival

27.09.2020 (GBR) Brighton, The Chalk Bash At The Beach