HEADS. Auf den Punkt kommt es an

Oder auf "Push". So nämlich heißt das neue Album des Berliner Noise Rock Trios HEADS., das am 29.05.2020 über Glitterhouse Records erscheinen wird. Die Band um den australischen Sängergitarristen Ed Fraser war 2018 mit dem zweiten Album "Collider " aufgefallen und hatte durchaus ambivalente, aber zumeist positive Reaktionen geerntet.

fraser, der zwischendurch auch ein Soloalbum veröffentlichte, hat mit seinen beiden deutschen Mitstreitern sehr prominente Helfer verantwortet. Produziert nämlich wurde "Push" in Berlin von Christoph Bartelt, seines Zeichens Schlagzeuger bei KADAVAR. Mix und Mastering übernahm Magnus Lindberg CULT OF LUNA. Als Gastmusiker treten Kristof Hahn (SWANS), Matthias Feit von RADARE und Markus E. Lipka von EISENVATER in Erscheinung.

Hier mal etwas vom Debüt von vor 5 Jahren, um einen Eindruck des Schaffens zu erhalten.

Foto: (c) alle Rechte liegen bei Basti Grim, mit freundlicher Genehmigung von All Noir