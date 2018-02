MANIC STREET PREACHERS:

Die Briten werden am 13. April ihr neuestes Werk "Resistance Is Futile" veröffentlichen. Daraus gibt es bereits das erste Video zu dem Lied 'Distant Colours': Youtube.

Das ist ja mal ausnehmend schrecklich und hätte auch schon bei Dieter Thomas Heck in den Achtzigern gepasst oder würde im Radio für betreutes Wohnen zwischen Roland Kaiser und Feargal Sharkey kaum auffallen. Wo ist die interessante, kreative Rockband der "This Is My Truth Tell Me Yours"-Zeiten geblieben? Na, warten wir das Album mal ab, vielleicht tue ich ihnen ja Unrecht. Hier ist deswegen der aktuelle Albumtrailer, der auf jeden Fall interessanter aussieht und auch ein paar Soundschnipsel bietet, die hoffen lassen, dass "Resistance Is Futile" mehr kann als das erste Video verspricht.