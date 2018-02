LIGHT THE TORCH: Zweiter Videotrailer

Am 30. März wird das Album "Revival" der nun LIGHT THE TORCH genannten ehemaligen THE DEVIL YOU KNOW über Nuclear Blast erscheinen. In dem zweiten Videotrailer spricht die Band, die aus Howard Jones (KILLSWITCH ENGAGE), Francesco Artusato (ALL SHALL PERISH), Ryan Wombacher (BLEEDING THROUGH) und Mike "Scuzz" Sciulara (EXTINCTION A.D.) besteht, über die Albumaufnahmen: Youtube.

Man kann das Album bereits im Nuclear Blast Shop vorbestellen.