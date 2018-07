MANILLA ROAD: Mark

Mit großer Bestürzung haben wir eben von der Facebook-Seite des Sängers Bryan Patrick folgendes erfahren:

"

July 27th 2018

I'm very sorry to announce today that my long time brother and Best Friend since 1981 has passed through the Halls of Valhalla.

Mark W. Shelton may you Rest In Peace!

There will be more information within the next couple of days. There will be a GO FUND ME page set up in order to get Mark back home to his family.

My heart is shattered. Please take time today to love your loved ones and hold them close."



Die Band hat gestern Abend noch ein exzellentes Konzert als Co-Headliner des 21. HOA-Festivals gespielt, so dass der Schock doppelt schlimm ist. Kaum ein anderer Musiker hat den Epic-Metal so sehr geprägt wie der 60jährige Mark. Bereits in den späten 70er Jahren hat er seine musikalische Vision gehabt und diese bis in die Jetztzeit verfolgt. Er ist immer gegen den Strom geschwommen und hat beinahe 40 Jahre lang Musik veröffentlicht, die ihm eine Herzensangelegenheit war.

Unser Mitgefühl geht an seine Angehörigen, Freunde und die Bandmitglieder.



The day that Epic Metal died ...

